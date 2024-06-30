محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا في بورسعيد 5 يوليو المقبل

روج المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، لحفله في بورسعيد المقرر له 5 يوليو المقبل.

ونشر محمد حماقي، البوستر الدعائي للحفل، معلقا: «أهل بورسعيد.. جاهزين؟ استنوني يوم الجمعة الجاية 7-5 في حفلة ماتتنسيش».

حماقي يفتتح مشروع ليالي مصر

وأحيا المطرب محمد حماقي، منذ أيام، حفلا غنائيا ناجحا ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر، الذي أقيم في استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، وذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعدة الترفيه.