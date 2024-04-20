محمد فؤاد يُقبّل يد حماقي في فرح ابنه.. فما السبب؟ (صورة)

فاجأ الفنان محمد فؤاد صديقه محمد حماقي بتقبيل يده في فرح نجله، المقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وبدأت تفاصيل الواقعة حينما أكّد «حماقي» فضل محمد فؤاد عليه وعلى أبناء جيله، واصفًا إياه بالشخص الجدع، ليقوم فؤاد بتقبيل يده تقديرًا لكلامه الطيب عنه.

حماقي: محمد فؤاد غني في فرحي ببلاش

وكشف محمد حماقي عن إحياء فؤاد لحفل زفافه قبل أعوام دون أن يتقاضى أجرًا، وهو موقف لن ينساه له ويعكس جدعنته واحترامه وحبه لزملائه، فيما رد عليه فؤاد قائلاً: «أنا أخدت كل حاجة لما غنيت في فرحك، فرح أجمل وأجدع وأشيك مطرب في مصر».

كوكبة من النجوم في فرح ابن محمد فؤاد

يذكر أن حفل زفاف نجل محمد فؤاد حضره كوكبة من نجوم الوسط الغنائي في مصر، أبرزهم عمرو دياب، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، حمادة هلال، المنتج تامر مرسي وزوجته نسرين إمام، عماد زيادة، دنيا عبدالعزيز وزوجها وآخرين.