محمد حماقي يفتتح حفل مشروع «ليالي مصر» بأغنية «نفسي أبقى جنبه»

افتتح المطرب محمد حماقي حفله الغنائي، ضمن فعاليات مشروع «ليالي مصر»، المقام حاليًا في استاد «الدفاع الجوي- استاد 30 يونيو» بالتجمع الخامس، بأغنية «نفسي أبقى جنبه»، وسط حضور جماهيري كبير.

وقال «حماقي» فور صعوده إلى المسرح: «وحشتوني أوي ومبسوط إني موجود معاكم، ويا رب دايمًا ليالي مصر كلها أفراح وسعادة».

فعاليات مشروع «ليالي مصر»

ويأتي حفل محمد حماقي، ضمن فعاليات مشروع «ليالي مصر» الذي تقدمه شركتا «المتحدة برودكشن» و«تذكرتي»، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع «ليالي مصر» يتضمن العديد من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، في عدد من المحافظات.

الحفاظ على الريادة المصرية

وتأتي «ليالي مصر» في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، وتوسيع قاعدة الترفيه، لتصل لكل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية، من خلال تنظيم الحفلات فيها.