لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد

وجه المطرب محمد حماقي، رسالة شكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهوداتها أثناء إحياء حفله الغنائي الذي أقيم ضمن فعاليات مشروع «ليالي مصر»، أمس الجمعة، داخل استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس.

حفلات مشروع ليالي مصر

وأعرب حماقي عن سعادته البالغة جراء اختياره لإحياء أولى حفلات هذا المشروع، وتمنى النجاح لكل الحفلات المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، كما توجه بالشكر لشركة «تذكرتي»، على تنظيمها الجيد للحفل الذي خرج بشكل مميز.

وفاجيء محمد حماقي جمهوره بالإعلان عن استعداده لطرح ألبومه الجديد منتصف الشهر المُقبل، مؤكدا أنه حرص على التنوع في القوالب الموسيقية التي يقدمها ضمن الألبوم.

وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، ومنها «أحلى حاجة فيكي، ولا أي كلام، افتكرت»، وغيرهم من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حفلات غنائية لمشروع ليالي مصر

مشروع «ليالي مصر»، يتضمن عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة التي يٌحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي «ليالي مصر»، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية، من خلال تنظيم الحفلات فيها.