دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح.. ردده قبل الامتحان ‎

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، يكثف منه أسر طلاب الثانوية العامة، والطلبة أنفسهم قبل الامتحانات لتحقيق الاطمئنان والاستقرار النفسي، خاصة أنهم يعيشون حالة من القلق والترقب، آملين في تحقيق النجاح والتفوق، ونستعرض مجموعة من الأدعية الخاصة بالامتحان، لما للدعاء من تأثير على الحالة النفسية، إذ قال تعالى «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

بخصوص دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، ذكر الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، بعضها في فيديو عبر يوتيوب، والتي يمكن لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور ترديدها خلال ماراثون الثانوية العامة، وهي:

ـ يا رب اكتب لهم نجاحا يعقبه فلاح، يا رب اكتب لهم نجاحا يسر قلوبهم، ونجح كل واحد منهم النجاح الذي يريده.

ـ يا رب اكتب لهم النجاح في الدنيا والآخرة، يا رب يسر عليهم الامتحانات، يسر عليهم الأسئلة، يا رب الهمهم الإجابة الصحيحة عند كل سؤال، يا رب ارزقنا وارزق أولادنا عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة إلى وجهك الكريم ترضينا.

وأضاف الدكتور رمضان عبد الرازق، في دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح:

ـ اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم، يا رب العالمين، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك، وخط به قلمك، وأحصاه كتابك، يا رب نجح أولادنا يا رب نجح كل ممتحن.

ـ اللهم الهمهم الإجابة الصحيحة عند السؤال، يا رب الهمهم الإجابة الصحيحة عند السؤال، اجعل الامتحان عليهم بردا وسلاما، اكتب لهم الدرجات العالية في الدنيا والآخرة.

دعاء لطلاب الثانوية العامة

يمكن أن يكون دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، بالصيغ التالية:

- اللهم وفق طلاب الثانوية العامة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل امتحاناتهم يسيرة ولا تجعلها عسيرة واعطهم مرادهم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق طلاب الثانوية العامة، ويكرمهم ويشرح صدورهم وييسر لهم أمورهم ويذكرهم ما نسوا ويفرح قلوبهم بالنجاح والتوفيق.

- اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يا رب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا.

- اللهم افتح لي فتوحات العارفين بفضلك والمؤمنين بكتابك ورسلك، اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.