دعاء المذاكرة لطلاب الثانوية العامة.. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا

مع استمرار موسم الثانوية العامة يواصل الطلاب وأولياء الأمر الإكثار من ترديد الأدعية؛ أملا في النجاح والتفوق والحصول على الدرجات المأمولة، إلا أن البعض منهم قد لا يعلم ماذا يقول في دعاء المذاكرة وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء المذاكرة

هناك أكثر من صيغة يمكن قولها في دعاء المذاكرة إلا أنه يمكن للطالب الدعاء بما يحب أو يأمل، ولا توجد صيغة ثابتة أو واحدة محددة، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، مستشهدًا بقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، لذلك يمكن للطالب ترديد دعاء المذاكرة بأي صيغة تناسبه، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

صيغة دعاء المذاكرة

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهمّ إني استودعتك ما علّمتني، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب، اللهم منزل ربّ البيت المعمور، خالق الملائكة من نور، أسألك اللهم أن ترزقني البديهة والحفظ والفهم إنك على كلّ شيء قدير.

ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إني توكلت عليك، وسلمت امري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك

اللهم ربّ البريّات، خالق الأرض والسماوات، أسألك أن تنير ذاكرتي، وأن ترزقني الفهم والحفظ والعلم، وباعد بيني وبين المعاصي والسيّئات، يا حيّ يا قيوم، يا سميع الدعوات.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح علي فتوح العارفين بفضلك.

اللهم يا واسع السلطان، يا عظيم الشان، ارزقني العلم النافع، وكل سبيل إليه من الفهم والحفظ وعدم النسيان، إنك أنت العظيم المنّان. اللهم إني أستودعك فهمي وحفظي وعلمي، اللهم بارك لي فيه، واجعله شفيعًا لي يوم القيامة.

اللّهم يا من أبدعت خلق الإنسان، وسخرت النبات والحيوان، وأعجزت خلقك بإبداعك وإتقانك لكونك، اللهم إني أسألك بقدرتك أن تفهمّني وتعلمني وتنفعني وتنفع بي، يا عظيم الإحسان.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير

اللهمّ افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا في الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدًا، وتزيدنا لك بهما شكرًا وإليك فاقة وفقرًا، وبك عمن سواك غنى وتعففًا.

تعرف على دعاء المذاكرة

ويقول البعض في دعاء المذاكرة الصيغ التالية:

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، و علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلًا انت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، اللهم أجب دعاءنا ويسر أمرنا، وافتح علينا فتحًا عظيمًا يا أكرم الأكرمين.

اللهم يسر الامتحان على أبنائنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم ، واشرح صدورهم ، ويسر أمورهم.

اللهمّ إنّي أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهمّ إنّي أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة.

اللهم إنا نسألك لهم التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقهم نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قهم شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيرا، ورزقا وفيرا.