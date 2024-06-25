دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح.. ردده الآن

يعيش الطلاب وأسرهم حالة من التوتر والترقب، في هذه الأوقات الحرجة، تزامنًا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، فيما لا تجد الأسر إلا الدعاء والتضرع إلى الله سبيلًا لتعزيز ثقة أبنائهم، وإعانتهم على اجتياز هذه المرحلة المصيرية.

لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، بحسب الشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف.

دعاء قبل الامتحان

وحول دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، أكد «تركي» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجوز للطالب أن يردد:

«اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

«اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

دعاء بعد الامتحان

وأوضح العالم الأزهري أنه فيما يخص الدعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، فإنه يجوز للطالب أن يردد:

- «ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

- «اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك».

- «ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي».