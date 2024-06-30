أجواء مبهرة في حفل محمد حماقي بمشروع «ليالي مصر»

انطلاقة قوية ومبهرة لمشروع «ليالي مصر» الذي أقيمت أولى حفلاته، الجمعة الماضية، وأحياها النجم محمد حماقي في استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الفئات والأعمار.

وجرى استخدام عوامل الإبهار البصري، خلال الحفل وسط انطلاق الألعاب النارية التي قدمها الفنان أحمد عصام بحرفية.

وأشعل النجم محمد حماقي حماس الجمهور بباقة من أبرز أغنياته، ومنها «ما بلاش» التي طالب الجمهور فيها بتشغيل إضاءات هواتفهم المحمولة، وبعدها قدم مجموعة من أغانيه، ومنها «يا ستار، من البداية، قلبي حبك جداً، ليمون نعناع، واحدة واحدة» وغيرهم من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتغزل محمد حماقي في جمهوره قائلاً: «ايه حلاوتكم دي؟ انتوا تجننوا»، كما أعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد يوم 15 يوليو المقبل.

حفلات غنائية لمشروع ليالي مصر

مشروع «ليالي مصر»، يتضمن عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة التي يٌحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي «ليالي مصر»، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، وتوسيع قاعد الترفية لتصل كل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية، من خلال تنظيم حفلات بها.