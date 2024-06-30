رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أجواء مبهرة في حفل محمد حماقي بمشروع «ليالي مصر»

كتب:

خالد فرج
10:12 م | الأحد 30 يونيو 2024
محمد حماقي

محمد حماقي

 انطلاقة قوية ومبهرة لمشروع «ليالي مصر» الذي أقيمت أولى حفلاته، الجمعة الماضية، وأحياها النجم محمد حماقي في استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الفئات والأعمار.

وجرى استخدام عوامل الإبهار البصري، خلال الحفل وسط انطلاق الألعاب النارية التي قدمها الفنان أحمد عصام بحرفية.

وأشعل النجم محمد حماقي حماس الجمهور بباقة من أبرز أغنياته، ومنها «ما بلاش» التي طالب الجمهور فيها بتشغيل إضاءات هواتفهم المحمولة، وبعدها قدم مجموعة من أغانيه، ومنها «يا ستار، من البداية، قلبي حبك جداً، ليمون نعناع، واحدة واحدة» وغيرهم من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتغزل محمد حماقي في جمهوره قائلاً: «ايه حلاوتكم دي؟ انتوا تجننوا»، كما أعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد يوم 15 يوليو المقبل.

حفلات غنائية لمشروع ليالي مصر

مشروع «ليالي مصر»، يتضمن عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة التي يٌحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات. 

وتأتي «ليالي مصر»، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، وتوسيع قاعد الترفية لتصل كل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية، من خلال تنظيم حفلات بها.

اقرأ المزيد:

محمد فؤاد يقبل يد حماقي في فرح ابنه.. فما السبب؟ (صورة)

محمد حماقي يحيي حفل «ليالي مصر» في استاد «30 يونيو» الجمعة المقبل

محمد حماقي يفتتح حفل مشروع «ليالي مصر» بأغنية «نفسي أبقى جنبه»

لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.