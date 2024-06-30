فصيلة نادرة من الأرانب تظهر في الأماكن القطبية فقط.. ما قصتها؟

على الرغم من مظهره البريء، والفرو الذي يكسو جسده، إلا أن الأرنب القطبي له قدرات تميزه عن غيره، تلك الفصيلة النادرة تنشط في هذا الوقت من العام في الأماكن القطبية، ومن مميزاته أنه يستطيع الركض مثل الريح، ورؤية كل شيء من حوله دون أن يدير رأسه؛ وأحيانًا يأكل الحيوانات بدلاً من أوراق الشجر، كل ذلك بينما يبدو بمظهر لطيف، وفي السطور التالية نستعرض أسرارا عنه بحسب موقع «oceanwide» البريطاني.

أسرار عن الأرنب القطبي الشمالي

في مثل هذه الأوقات، ينشط الأرنب القطبي الشمالي في منطقة جرينلاند، وهو فصيلة نادرة لا تظهر إلا في المناطق الجليدية، طوله يتراوح بين 40-70 سنتيمترا، يتغذى على الأوراق، النباتات الخشبية، الصفصاف، الأشنات، الطحالب، الأزهار، الأعشاب، الجذور، الأعشاب البحرية، وبعض الأنواع القليلة تتناول لحوم الحيوانات.

وللبحث عن طعامها، تحفر الأرانب القطبية في ثلوج الشتاء بحثًا عن مصادر للنباتات الخشبية والطحالب، بينما في المواسم الدافئة، يكون من الأسهل عليها الوصول إلى لحاء الأشجار والجذور والتوت والأوراق والبراعم، أما بالنسبة لحياتهم، فتعيش الأرانب القطبية عادة بمفردها، ولكن في بعض الأحيان تتجمع مع بعضها البعض بالعشرات أو حتى المئات، من أجل الدفء، ويمكنها الركض بسرعة تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة.

وتنجب الإناث ما يصل إلى 8 أرانب تسمى الفرائس في الربيع أو أوائل الصيف، وينضج الصغار بسرعة وبحلول سبتمبر من نفس العام يصبحون بالغين، ويكونون مستعدين للتزاوج بحلول موسم التزاوج التالي، وفترات حياتها قصيرة حيث يُعتقد أنها تعيش في المتوسط ​​ما بين 3 إلى 5 سنوات في البرية.

حيوانات تهدد الأرنب القطبي الشمالي

وحتى تنجو الأرانب القطبية النادرة من الانقراض، يجب أن تكون في حالة مراقبة مستمرة للثعالب القطبية والثعالب الحمراء والذئاب الرمادية والوشق الكندي والصقور ذات الأرجل الخشنة والصقور الشاهينية والصقور الجيرفالكون والبوم الثلجي.

مميزات الأرنب القطبي