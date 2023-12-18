«أنفاق الأرانب».. حيلة الفصائل الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«أنفاق الأرانب».. حيلة الفصائل الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي حيث لا تزال فكرة الأنفاق في قطاع غزة، هي المحور الرئيسي الذي يُعيق حركة الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على القطاع، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية نفذت تطويرًا كبيرًا على شبكة الأنفاق خلال السنوات الماضية وتزويدها بالوسائل القتالية والمعيشية واللوجيستية، كما نفذت ما يُسمى بأنفاق الأرانب.

فكرة «أنفاق الأرانب»

قدّم الدكتور ماهي صافي الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، شرحًا تفصيليلًا لفكرة «أنفاق الأرانب»، قائلًا: «هي عبارة عن عين واحدة في بداية النفق وليس له مخرج آخر يعني الدخول بها مفقود وهي أشبه ما تكون بأنفاق وهمية لخداع جيش الاحتلال الإسرائيلي».

نجحت فكرة «أنفاق الأرانب» في قتل ضباط وجنود عند فتحاتها، بحسب ما رواه «صافي» لـ «الوطن»، لافتًا إلى أن هناك نوعًا آخر من الأنفاق هو الشبكة العنكبوتية، وهذه يصعب تحديد مساراتها، أو تحديد مداخلها ومخارجها، وهي التي تعتمد عليها الفصائل الفلسطينية في الحركة تحت الأرض.

تقع «أنفاق الأرانب» في الأماكن القريبة لتواجد الاحتلال أو دخول الاحتلال مناطق قطاع غزة أي المناطق المفتوحة، بحسب الدكتور ماهر صافي، موضحًا أن هذه الأنفاق يحصل عليها جيش الاحتلال بسهولة ويصل إليها بدون معوقات، وما أن يصلها يقع في قبضة الفصائل الفلسطينية.

أهمية «أنفاق الأرانب»

فسّر الباحث والمحلل الفلسطيني، أهمية هذه الأنفاق، قائلًا: «تُنفذ الفصائل الفلسطينية هذه الأنفاق لإيقاع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات نوعية حيث تُوهم الفصائل قوات الاحتلال بأنها موجودة في هذه الأنفاق، ومن ثم يُدخل الاحتلال فيها كلاب حراسة ومجموعة من قصاصين الأسر إلى أن يقعوا في قبضة المقاومة».

وصف «صافي» عملية «أنفاق الأرانب»، بأنها عملية معقدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ويحسبها دائمًا سهلة لكن الفصائل الفلسطينية تتخذ هذه الأنفاق كوسيلة لإيقاع جنود جيش الاحتلال كما حدث في العديد من الاشتباكات السابقة.

آثار «أنفاق الأرانب»

تفاصيل أخرى، كشفت عنها «سكاي نيوز» بشأن «أنفاق الأرانب»، موضحة أن الفصائل الفلسطينية، اعتمدت في تصميمها لشبكات الأنفاق على نوعين من الأنفاق، الأول هو مايُسمى بـ«أنفاق الأرانب»، وهي لديها مدخل وليس لديه مخرج، وأشبه ما تكون بأنفاق وهمية لخداع الجيش الإسرائيلي، وبالفعل قتلت ضباطا وجنودا عند فتحات هذه الأنفاق بتفخيخها.

النوع الثاني من الأنفاق هو الشبكة العنكبوتية، وفق «سكاي نيوز» وهذه يصعب تحديد مساراتها، أو تحديد مداخلها ومخارجها، وهي التي تعتمد عليها الفصائل الفلسطينية في الحركة تحت الأرض.