عزة مصطفى تغادر «صدى البلد».. وتبدأ رحلة جديدة على قناة الحياة التابعة لـ«المتحدة»

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، انتقالها إلى قناة «الحياة» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رسميا، مودعة جمهور قناة صدى البلد، اليوم الأحد، إذ قدمت آخر حلقات برنامج «صالة التحرير».

وقالت خلال الحلقة: «أنا جيت مبنى قناة صدى البلد من 12 سنة، ولم يكن هناك قناة، مجرد مبنى فقط، وكنت من أوائل الناس اللي قالوا في القناة دي بسم الله الرحمن الرحيم، والمكان دا له عندي مكانة خاصة».

وأضافت عزة مصطفى: «المكان وإدارته كان لهم فضل كبير عليا، وعلى رأسهم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الذي لم يرفض أي طلب لي في العمل بالقناة، والسيدة سمية أبو العينين».

واختتمت «مصطفى»: «12 سنة من عمري مع زملاء وعشرة طيبة، حاولنا نجتهد لتقديم شيئا مفيدا للوطن، وأشكر كل من عملت معهم، وعلى رأسهم إلهام أبو الفتح، التي قدمت الدعم لنا دائما، خطوة جديدة في حياتي المهنية سأبدأها في قناة الحياة».