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انتخابات المصريين بالداخل

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النائب محمد أبو العينين: الإعداد الجيد للانتخابات يعكس صورة مصر الحديثة

كتب:

محمد يوسف
05:03 م | السبت 09 ديسمبر 2023
النائب محمد أبو العينين

النائب محمد أبو العينين

أشاد النائب محمد أبو العينين، ممثلاً عن برلمان البحر المتوسط، في كلمته بالاجتماع التعريفي حول الانتخابات الرئاسية 2024 الذي عُقد لاستعراض كافة التفاصيل والإجراءات ذات الصلة بالانتخابات، بالإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية.

صورة مصر الحديثة

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن الإعداد الجيد للانتخابات، يعكس صورة مصر الحديثة والقوية، قائلاً: «نحن حريصون على تقديم نموذج ديمقراطي يحتذي به برلمان المتوسط الذي يضم 28 دولة، وانضمت إليه الإمارات وقطر مؤخرا».

انتخابات المصريين بالخارج

وأضاف ممثل برلمان البحر المتوسط، أن الصورة الحضارية التي تمت في انتخابات المصريين بالخارج ستتكرر بالداخل: «نرصد بمنتهى الدقة والأمانة سير العملية الانتخابية بكل المصداقية وسنحتفل بمصر الحديثة والجمهورية الجديدة عقب الانتخابات».

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