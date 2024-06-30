أول تعليق من أمل رزق بعد خطوبة ابنتها «هيا»: «ست البنات ليلتها قمر»

أعربت الفنانة أمل رزق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن سعادتها لخطوبة ابنتها هيا كتكت.

ونشرت أمل رزق فيديو من الخطوبة معلقه: «قلبي وعمري ربنا يسعدك وعقبال الفرح وكل حبايبنا يحضروا ويفرحوا بيكي لأن فرحتي اد العالم، وان شاء الله الفرح هيكون فيه كل العالم، هيا كتكت افرح يا إسماعيل هيا بنتك اتخطبت لسيد العرسان آدم مصطفى العربي، اطمن أكيد انت فرحان أجمل خطوبة وان شاء الله ربنا يتمم بخير».

وأضافت أمل رزق قائلة: «اطمن ست البنات ليلتها قمر وعرسها قمر واتعملها كل اللي تتمناه، يارب عقبال كل البنات».

احتفال أمل رزق بخطوبة ابنتها هيا

واحتفلت أمل رزق بخطوبة ابنتها هيا كتكت، في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء المقربين، ولم تعلن حتى الآن عن موعد وتفاصيل حفل الزفاف.