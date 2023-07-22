أمل رزق: حفل تامر حسنى في مهرجان العلمين مشرف ومبهر (فيديو)

قالت الفنانة أمل رزق، إن حفل تامر حسني في مدينة العلمين الجديدة مشرف ومبهر ومفرح، موضحة أن الجمهور كان في منتهى الاحترام، والناس لطيفة، والتنظيم والتأمين على أعلى مستوى.

وأضافت أمل رزق خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، «الشكل المشرف ده كان لازم يكون من زمان، لأننا نستحق، كما أن الشوارع جميلة وتواجدت جميع الطبقات في المهرجان والكل كان سعيدا».

أمل رزق: مهرجان العلمين كان لا بد أن يقام منذ سنوات

وأشارت الفنانة أمل رزق إلى أن إقامة مهرجان مثل العلمين كان لا بد أن يقام منذ سنوات.

الجدير بالذكر أن مهرجان العلمين يقدم أنشطة ترفيهية فنية ورياضية ممتازة وعروض أزياء، إذ تتضمن فعاليات المهرجان عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم نانسي عجرم، وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي Russ.

تفاصيل حفل تامر حسني

وغنى تامر حسني أكثر من ساعتين وسط صراخ هستيري من محبيه وصيحات في حبه، دون توقف، وقدم مواهب مصرية رائعة نالت استحسان الجميع، وفي لقطة مميزة دعا البعض من جمهوره ليشاركوه رقصته الشهيرة الخاصة بأغنية فيلمه الجديد «تاج» وأيضاً شاركه اليوتيوبر العالمي نويل رقصة أغنية تاج.