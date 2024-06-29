6 معلومات عن ابنة أمل رزق بعد إعلان خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني

ظهرت أمل رزق بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها، جعلتها محط أنظار الجميع وعلى غرار ذلك يمكن استعراض بعض المعلومات عن ابنة أمل رزق، بعد إعلان خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني وفقا لصفحتها على منصات التواصل الاجتماعي.

من هي ابنة الفنانة أمل رزق بعد إعلان خطوبتها؟

إطلالة بسيطة ظهرت بها ابنة أمل رزق، التي احتفلت بخطوبتها قبل ساعات، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض بعض المعلومات عنها على النحو التالي:

تدعى هيا كتكت

مخرجة ومصورة أردنية.

والدها المنتج الأردني الراحل إسماعيل كتكت.

والدتها الفنانة المصرية أمل رزق.

شاركت هيا بالتصوير في أكثر من عمل فني مثل مسلسل نسر الصعيد عام 2018.

شاركت في التصوير بمسلسل مسلسل عائلة الحاج نعمان ج1 وج2.

آخر أعمالها التصويرية فيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي.

خطوبة ابنة أمل رزق

وحضر عدد كبير حفل خطوبة ابنة أمل رزق، منهم زوج الفنانة أمل رزق، وشقيقتها الفنانة لمى إسماعيل كتكت، كما حضر عدد من الأهل والأصدقاء في أجواء مليئة بالفرحة والسعادة.