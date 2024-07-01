عاجل.. أول رد من رابطة الأندية على أنباء رحيل عامر حسين عن إدارة المسابقات

حسم ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، مصير رحيل عامر حسين، عن إدارة المسابقات بالرابطة، في الموسم المقبلة، نافيا التقارير التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، وأكدت أن الموسم الحالي هو الأخير له.

وأكد «سويلم» في تصريحات تلفزيونية، أن كل ما يقال عن رحيل عامر حسين عن إدارة المسابقات، أو أن هذا الموسم هو الأخير له في المنصب، غير صحيح، مشيرا إلى أنه رئيس إدارة المسابقات برابطة الأندية قدم الكثير للأندية.

وأوضح عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه لا يوجد أي تفكير أو طرح لأن يكون الموسم الحالي هو الأخير لعامر حسين في إدارة المسابقات، مشددا على استمراره في منصبه.

أنباء عن رحيل عامر حسين عن إدارة المسابقات

وتداولت أنباء خلال الأيام الماضية، عن رحيل عامر حسين عن إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، على خلفية أزمة عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي، في ظل طلبات «الأبيض» برحيله عن إدارة المسابقات.