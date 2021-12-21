عامر حسين: بيان مهم الأربعاء بشأن أزمة لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية

علق عامر حسين، المرشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة بقائمة جمال علام على نتائج الانتخابات، قائلا إن التحديات التي ستواجهه حال الفوز هي ترتيب البيت الداخلي وأوضاع والمنتخبات وقطاع الناشئين والبراعم «لا أحد يتوقع الفوز وهي مسؤولية كبيرة».

بيان مهم بشأن أزمة لاعبي الأهلي في كأس الأندية

وأوضح «حسين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، إن أزمة لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية مكررة في دول أخرى في إفريقيا.

وكشف أن الاتحاد الدولي سيصدر بيانا مهما يوم الأربعاء بشأن أزمات اللاعبين في كأس العالم للأندية، «كل اللي نقدر نعمله في أزمة لاعبي الأهلي إننا نضغط على الاتحاد الإفريقي والمنظومة في إيد الاتحاد الدولي».

سالم: احكموا على أفكارنا فقط

من جانبه، علق محمد إبراهيم سالم، المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، على اتهام البعض لهم بأن قائمتهم هدفها التمثيل المشرف فقط، قائلا: «احكموا على أفكارنا ونزولنا الانتخابات قرار صحيح.. ولا يجوز لانتخابات الاتحاد أن تنتهي بالتزكية وده اتحاد له هيبة».

سالم: مشكلة لاعبي الأهلي هتتحل هتتحل

وأضاف «سالم» خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج: «مشكلة لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية هتتحل يعني هتتحل ولازم تحل لما تقرب ولا غنى عن لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية ومينفعش المنتخب يلعب في كأس الأمم الأفريقية من غير لاعبي الأهلي».

رسالة إلى الجمعية العمومية

ووجَّه رسالة للجمعية العمومية بالصبر حتى إعلان القائمة بشكل رسمي قائلاً: «اصبروا علينا واحكموا علينا من خلال أفكارنا وليس أسماء الشخصيات ولازم على الجمعية العمومية تعرف على أفكارنا».