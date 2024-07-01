نجوم الفن يهنئون أمل رزق بخطوبة ابنتها هيا: «أحلى أم عروسة»

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنانة أمل رزق بعد خطوبة ابنتها هيا كتكت، في حفل أسري ضم الأهل والأصدقاء المقربين.

وشاركت الفنانة أمل رزق منذ قليل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو لخطوبة ابنتها معلقة: «قلبي وعمري ربنا يسعدك وعقبال الفرح وكل حبايبنا يحضروا ويفرحوا بيكي لأن فرحتي أد العالم وإن شاء الله الفرح هيكون فيه كل العالم، هيا كتكت، افرح يا إسماعيل هيا بنتك اتخطبت لسيد العرسان آدم مصطفى العربي، اطمن أكيد انت فرحان أجمل خطوبة وإن شاء الله ربنا يتمم بخير، اطمن ست البنات ليلتها قمر وعرسها قمر وتعملها كل اللي تتمناه يارب عقبال كل البنات.

تهاني نجوم الفن لأمل رزق

وانهالت عليها تعليقات نجوم الفن والتي جاءت كالتالي:

هنأتها الفنانة ألفت عمر: مبروك ياروحي ربنا يسعدك، أما لقاء سويدان قالت: مبروك يا أحلى أم عروسة، وهنأتها الإعلامية مروة صبري قائلة: أم العروسة القمر وقالت غادة إبراهيم: مليون مبروك الجميلة هيا وخطوبتها ربنا يسعدهم ويسعد قلبك حبيبتي أمل.

احتفال أمل رزق بخطوبة ابنتها هيا

واحتفلت أمل رزق بخطوبة ابنتها هيا كتكت في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء المقربين ولم تعلن حتى الآن عن موعد وتفاصيل حفل الزفاف.