أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزراة التموين.. «البلدي بـ335 جنيها»

تشهد منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، حالة إقبال كبيرة من جانب المواطنين لشراء اللحوم الطازجة بأسعار محفضة بنحو 20% عن أسعار الأسواق ومحال الجزارة في جميع محافظات الجمهورية.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ «التموين»

وفي ظل هذا حرصت وزارة التموين على ضخ أطنان من كافة أنواع اللحوم بشكل يومي في منافذها، لتوفير جميع احتياجات المواطنين من اللحوم سواء الطازجة البلدية أو من اللحوم المستوردة ذات الجودة العالية، لذا نستعرض أسعار اللحوم اليوم فى منافذ التموين:

- سعر كيلو لحم كندوز صغير بلدي 285 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البلدي الطازج 335 جنيها.

- سعر كيلو الضأن المجمد 335 جنيها.

- سعر كيلو الضأن البلدي 360 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيها.

منافذ وزارة التموين في القاهرة والجيزة

أما أماكن منافذ وزارة التموين في القاهرة والجيزة كالتالي:

مدينة نصر: مجمع التوفيق بمدينة التوفيق بمدينة نصر.

العباسية: مجمع 23 يوليو بميدان العباسية عمارة مصر للسياحة.

الحلمية: ماركت 6 أكتوبر بسور نادي 6 أكتوبر بميدان الحلمية.

مصر الجديدة: مجمع خدمات شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

مصر الجديدة: شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

المعادي: على طريق الكورنيش.

المعادي: شارع البحوث الجنائية بجوار ميدان صقر قريش.

الزيتون: شارع بن الحكم حلمية الزيتون.

الزمالك: شارع 26 يوليو بجوار مسرح الزمالك.

الهرم: سوبر ماركت أسمة - شارع العشرين متفرع من شارع فيصل.

الهرم: نهاية شارع فيصل - عمارات بيومي - بجوار مدرسة المستقبل.

الهرم: شارع التعاون بجوار حلواني العبد.

العاشر من رمضان: المجاورة 30 – العاشر من رمضان.

- مدينة 6 أكتوبر: الحى المتميز

- سنتر الضياء بجوار سوبر ماركت الشاعر ومنفذ بيع الخبز بجوار أسواق القاهرة.