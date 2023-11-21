«العربية للتصنيع»: توجيهات رئاسية باستكمال منظومة المخلفات البلدية الصلبة

كشف اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن وجود تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، للحد من معدلات التلوث، وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

منظومة المخلفات

واعتبر رئيس «العربية للتصنيع»، في تصريحات له اليوم على هامش مباحثات أجراها مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة المخلفات اليوم، «المنظومة»، بأنها «حل جذري لمشكلة القمامة»، مشيرًا إلى أن المنظومات تراعي الاشتراطات والمعايير البيئية، والمظهر الجمالي، مع العمل على تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

ولفت إلى أن «الهيئة»، تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية كـ«فريق عمل واحد»، لاستكمال المنظومة بنجاح.

منظومة المخلفات البلدية الصلبة

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لـ«المنظومة»، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

وتضمن الاجتماع موقف مشروعات المنظومة في المحافظات على الأرض، وما سيتم تنفيذه من توريد للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة في عدد من المحافظات لسرعة الانتهاء من تسليم تلك المشروعات خاصة بعد نهو الأعمال الإنشائية.

توجيهات رئاسية

وأكد «آمنة»، أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة في إطار المنظومة بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات، مشيرًا إلى حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي جرى تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات أولاً بأول بما يحقق رضا المواطنين.