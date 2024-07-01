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الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح مدير مجمع «الشفاء» و54 معتقلا آخرين

كتب:

ماريان سعيد - منى صلاح
09:46 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
إطلاق سراح أسرى فلسطينيون - أرشيفية

إطلاق سراح أسرى فلسطينيون - أرشيفية

أفرجت دولة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، مع 54 معتقلا آخرين من القطاع، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

الحكومة تطالب جالانت بتوضيح عن سبب الإفراج عن أبوسليمة

وكان أبو سلمية محتجز في سجون الاحتلال منذ نوفمبر الماضي، وبعد 7 أشهر من الاعتقال بتهم إدارة مستشفى يحتمى به عناصر إرهابية أفرجت إسرائيل عنه.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أنّ الحكومة طلبت من يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي توضيحا «كيف يتم إطلاق سراحه؟».

الإفراج عن أبو سليمة بعد التعرض للتعذيب

وتعرض أبو سلمية للتعذيب والقسوة في المعاملة داخل معتقلات الاحتلال خلال فترة سجنه.

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