وكيل «أوقاف كفر الشيخ»: ثورة 30 يونيو حافظت على أرض الوطن وعبرت به نحو التنمية

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية تزامناً مع احتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، بعنوان «مفهوم الوطنية الصادقة»، حيث جرى تنظيم الاحتفال بالمسجد الكبير بسيدي سالم.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدكتور ثروت حسين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والشيخ فؤاد عامر، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم شرق.

بدأ الحفل بآيات بينات من القرآن الكريم، ثم كلمة للشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أكد فيها أنّ ثورة 30 يونيو علامة بارزة في تاريخ مصر، وقد أزالت الاحتقان الداخلي ووحدت الكلمة، وأخذت يد البناء والتعمير في شتى مناحي الحياة والتي تتحدث عن نفسها، وحافظت على أرض الوطن قيادة حكيمة، وعبرت به نحو التنمية والتقدم.

وقال الدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، أنّ الوطن عزيز على النفس لابد من العلم والعمل، مستشهداً بقول الله تعالى: {وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍۢ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍۢ وَٱجْعَل لِّى مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا}، كما تحدث عن حب النبي لوطنه عندما تتبع المشركين يوم بدر حيث أراد الحفاظ على الوطن.