وزير الثقافة الأسبق: 40% من الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ثورة 30 يونيو شهدت خروج أعداد ضخمة وصلت لـ35 مليون نسمة وفقًا لبعض التقديرات بنسبة تمثل 40% من الشعب المصري في هذا الوقت، مضيفًا أن بيان 7/3 هو الذي نقل 30 يونيو من مظاهرات حاشدة لثورة.

مليشيات الإخوان نجحت في قتل الحسيني أبو ضيف

وتابع «النمنم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الأحد، أن جماعة الإخوان تصورت أن مليشيات الإخوان التي نجحت في قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإهانة المواطنين ستكون قاعدة للتعامل مع الشعب المصري، ولكن ثورة 30 يونيو أفشلت هذه القاعدة، ومنعت المساس بالمواطنين المصريين في الشارع.

وأضاف أن الرئيس المخلوع محمد مرسي خرج ببيان يطالب فيه بسلامة الخاطفين والمخطوفين في نفس الوقت، عندما اختطف عدد من الجنود، معقبًا: «لأول مرة رئيس يدعو للحفاظ على سلامة الخاطفين، وهذا دليل على أنه كان واحدا منهم».