موجات حارة شديدة تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، نتيجة تأثرها بمنخفض الهند الموسمي الذي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، إذ وصلت الحرارة في بعض الأيام إلى 49 رجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، وفقًا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، ما أثار التساؤل بين المواطنين عن هل تستمر درجات الحرارة المرتفعة حتى نهاية فصل الصيف؟

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ منخفض الهند الموسمي يعد الكتلة الرئيسية التي تؤثر على أنحاء البلاد كافة، وبالتالي يكون تأثيره متفاوتا أغلب أيام فصل الصيف، إذ إنه يمتد بشكل أكبر أو يتراجع قليلًا وفق حسب حالة الطقس.

مدى استمرار درجات الحرارة المرتفعة

وتابع «القياتي» أنّ حجم التأثير لا يعتمد على منخفض الهند فقط لكنه يعتمد على مدى تعمقه داخل الأراضي المصرية، كما أنه أحيانًا يمتد حتى مناطق من جنوب أوروبا، وأيضًا درجات الحرارة المرتفعة لا تعتمد على وجود المنخفض فقط لكنها تتأثر بالوضع في طبقات الجو العليا، أي هل هناك منخفض في طبقات الجو أم مرتفع إضافة إلى عدة عوامل أخرى.

تأثير المرتفع الأزوري على الطقس

وأضاف أنّ هناك بعض الأيام من فصل الصيف، سيتراجع فيها منخفض الهند الموسمي قليلًا مقابل كتل هوائية ممتدة مع وجود امتداد لمرتفع سطحي يعرف بمرتفع العروض الوسطي أو مرتفع الأزوري، الذي يكون مركزه عند جزر الأزور في المحيط الأطلسي، وبالتالي تكون الكتل الهوائية الآتية مع هذا المرتفع ألطف من تلك المصاحبة لمنحفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة مقارنة بالوضع الحالي، لذا لن تكون جميع أيام فصل الصيف شديدة الحرارة.