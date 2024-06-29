موعد انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة.. كتل هوائية باردة تضرب البلاد

زف مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة، بشرى سارة بشأن انكسار مُوجة ارتفاع درجات الحرارة، مُوضحا أنه اعتباراً من السبت 29 يونيو الجاري، يستمر توغل الكتلة الهوائية الباردة لتكسر حرارة الأجواء بحوالي 5 درجات على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة حتى المنيا، على أن تتوغل الكتلة الباردة لتُكسر حرارة مصر الوسطى وشمال الصعيد حتى سوهاج وقنا بداية من غد الأحد.

ارتفاع درجات الحرارة

وفق تقرير للمركز، اعتبارا من أيام الاثنين والثلاثاء أول يوليو المقبل تهدأ حرارة مناطق جنوب الصعيد، مٌتوقعا ارتفاع في حركة الموج في مطروح والساحل الشمالي والإسكندرية من 1.5 – 2 متر وده، لتعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بداية من الأربعاء والخميس.

إنجاز العمليات الزراعية

شدد المركز على المزارعين بالبدء في إنجاز العمليات الزراعية المُؤجلة نتيجة الموجة، وإضافة دفعات الأسمدة الأزوتية لكل الزراعات «محاصيل وخضر» حسب المحصول وتكثيف عمليات تحجيم الفاكهة «مانجو - زيتون - برتقال - ليمون - تين - تمور - جوافة صيفي» بمركبات البوتاسيوم والسيتوكينينات منخفضة التركيز، فضلاً عن رش المبيدات الجهازية خاصة للآفات التي تناسبها التذبذب في الحرارة، وكذلك أمراض الإنثراكنوز والتبقعات وخلافه.