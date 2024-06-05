حرارته تصل إلى 50 درجة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل منخفض الهند الموسمي

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات صعيد مصر، ستكون الأكثر تأثرا بالموجات الحرارية والمنخفضات الجوية الشديدة الحرارة خلال فصل الصيف؛ نظرا لموقعها الجغرافي.

موجات حرارية خلال فصل الصيف

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفضات الجوية والكتل الهوائية الصحراوية التي تهب من المناطق الصحراوية شرق وغرب البلاد، والمناطق الصحراوية الجنوبية، ستكون الأكثر تأثيرا على محافظات الصعيد بسبب موقعها الجغرافي، وهذه الموجات قد تمتد لنحو 10 أيام متواصلة أو أكثر تتباين فيها قيم الحرارة العظمى من مكان لآخر، وذلك على عكس محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال البلاد.

وأوضحت في تصريح لـ«الوطن»، أن الموجات الحرارية قد لا تزيد على أسبوع وبعد ذلك تنكسر، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في فصل الصيف.

سمات مناخية في فصل الصيف

وأضافت أن ذروة فصل الصيف تكون في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، إذ أن درجات الحرارة المحسوسة تكون أعلى من القيم المسجلة؛ نظرا لتأثير التوزيعات الضغطية في تلك الفترة، إذ تتعرض البلاد لتأثير منخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، إذ قد تتجاوز الحرارة الـ45 درجة وأحيانا تصل لـ50 على دول الخليج، تمر على البحر المتوسط، فتنخفض قيم حرارتها بعض الشيء، وتصل إلى الأجواء المصرية محملة ببخار الماء، وهذا ما يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة، ويزيد الإحساس بارتفاع الحرارة.