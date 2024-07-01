تقرير برلماني يوصي بتطبيق الغرامات على المزارعين المخالفين في عمليات الري

طالب تقرير أعدته لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ من الحكومة بضرورة دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي من خلال حزمة من البرامج الإرشادية التي تعمل علي توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه.

التحول إلى الري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر

وأوصى التقرير البرلماني الذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلساته هذا الأسبوع والمعروض وفقًا للدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن «تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات» إلى أهمية التحول إلى الري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وضرورة التحول لزراعة القصب بالشتلات المطورة.

كما أوصى التقرير بضرورة الاعتماد على الري بالتنقيط بديلاً عن الزراعة التقليدية، نظراً للمكاسب الكثيرة التي يمكن تحقيقها منه، وفي مقدمتها ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على موارد الدولة.

تطبيق غرامات حالة الري بالغمر في الأراضي الرملية

وشدد التقرير على ضرورة تطبيق غرامات في حالات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز أوجه الاستفادة من الموارد المائية سواء من خلال معالجة مياه الأمطار أو الصرف، ووضع خطة مطوره للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، وقصب السكر، والبرسيم.