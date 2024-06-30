عضو بـ«الشيوخ»: 30 يونيو حققت مكاسب سياسية واقتصادية لا يمكن إغفالها

هنأ وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ نادر يوسف نسيم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، قائلا: «كانت فاتحة الخير والتنمية الشاملة، ومجيء القيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس السيسي للحكم، وهو الزعيم الذي جسد أحلام المصريين ورؤاهم بوعيه بمشكلات وأزمات الدولة المصرية ووطنيته الشديدة».

ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط الدمار

ولفت «نسيم» في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن 30 يونيو حققت مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية للوطن لا يمكن إغفالها، فقد أنقذت مصر من مخطط للدمار والفتنة الطائفية ومن جماعة عاجزة عن إدارة الدولة لا ترى غير مصالحها وأجنداتها، موضحا أن ثورة 30 يونيو مكسب وطني كبير، شارك فيه عشرات لملايين من المصريين لضرب مخطط الأخونة ووقف مد التيار الديني.

مصر حجر الزاوية في سياسات الشرق الأوسط

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الاحتفال بـ30 يونيو هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة، حيث يأتي في وقت نحتاج فيه إلى تكاتف وترابط الشعب بأكمله، لإجهاض المؤامرة والتصدي لبعض المشكلات الطارئة، فتكاتف وترابط المصريين خلف قيادتهم السياسية هو ميزان استقرارها، كما أن مصر حجر الزاوية في سياسات الشرق الأوسط كله.

ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ مصر

كما أوضح أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة فارقة ومهمة في تاريخ الدولة المصرية؛ وأنقذت مصر من حرب أهلية كانت ستتسبب في تفشي الإرهاب وانعدام الأمن والاستقرار فيها لسنوات طويلة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحاته بالإعراب عن سعادته بالإنجازات التي حققتها دولة 30 يونيو تحت قيادة الرئيس السيسي، من بينها المشروع الوطني للطرق وبناء مليون وحدة سكنية وإعادة تأهيل البنية التحتية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومشروعات حياة كريمة وتكافل وكرامة الذي ضم ملايين المستفيدين.