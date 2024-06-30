عضو بـ«الشيوخ»: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من براثن الجماعة الإرهابية

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي أنقذت مصر من براثن الجماعة الإرهابية وأعادتها إلى الطريق الصحيح الذي يليق بمكانتها ودورها المحورى إقليميا ودوليا.

قال عضو مجلس الشيوخ، في بيان، اليوم الأحد، إن ثورة 30 يونيو مكنت مصر من عبور تحديات ضخمة، على رأسها القضاء على الإرهاب بعد حرب طويلة دفعت مصر ثمنها غاليا من دماء أبنائها البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن دفع قطار التنمية ليجوب مصر شمالا وجنوبا، شرقا وغربا دون توقف، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تترك قطاعا أو منطقة جغرافية دون أن تحصل على نصيبها العادل من التنمية.

الرئيس كان حريصا على بث حالة من الأمل

وأوضح «الجندي»، أن الرئيس كان حريصا على بث حالة من الأمل والطمأنينة تجاه المستقبل حيث أكد في كلمته أن مصر نقف على أرض صلبة؛ وتمتلك مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار، رغم محيطها المضطرب، فضلا عن امتلاكها بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات، مؤكدا أن الدولة تعمل بكل طاقاتها ليل نهار، لبناء المصانع وتحديثها، واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين، وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة.

وشدد أن الرئيس السيسي وصف ثورة 30 يونيو في كلمة موجزة لكنها واضحة، وذلك عندما قال إن 30 يونيو نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية، مشيرا إلى أننا اليوم نحتفل باليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم، فحفظوا وطنهم، واستردوا مقدرات دولتهم، وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار، وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم.