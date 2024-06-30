عضو بـ«الشيوخ»: «30 يونيو» أعادت مصر إلى دورها في الشرق الأوسط

قال النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها وأنقذتها من السقوط في نفق الفوضى والضياع الذي كان مقدرا لها من خلال خطط شيطانية وضعتها جهات خارجية ونفذتها قوى الشر الطامعة في السلطة، كما أعادت الأمن والأمان للوطن ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وعاد لمصر دورها وثقلها في الشرق الأوسط.

الثورة ستظل رمزا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة

وأضاف «حجازي»، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن ذكرى الثورة ستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت حمايتها، مؤكدا أنها ثروة شعب حماها الجيش، مشيرا إلى أن المصريين نجحوا في استعادة الدولة المصرية، وقوة الدولة المصرية وبقائها متماسكة كان حاميا رئيسيا للمجتمع المصري من الانزلاق في مسارات الفشل والفوضى.

ثورة 30 يونيو فخر لكل المصريين

وأوضح أن ثورة 30 يونيو ستظل في أذهان كل المصريين كونها رمزا حيا لقوة الإرادة الشعبية المصرية، القادرة بعزيمة وإصرار على التصدي لأي خطر يواجه الوطن وحماية مقدراته وهويته مهما كان الثمن، مشيرا إلى أن تلك الذكرى مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن مصري، وتؤكد أن الشعب هو صاحب القول الأخير والفصل في رسم مسار بلاده ومستقبلها.