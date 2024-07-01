تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني بلغ نحو 10 سفن، بالإضافة إلى تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 840 شاحنة و283 سيارة حيث شملت حركة الواردات 8500 طن بضائع، 491 شاحنة و253 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 60 ألفا و500 طن بضائع، 349 شاحنة و30 سيارة.

تصدير 51 ألف طن فوسفات إلى الصين

وأشار المركز، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين سينا والرياض بينما تغادر السفينة INCE INEPOLU، على متنها 51 ألف طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين ALCUDIA EXPRESS وأمل، كما تم تداول 2930 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة.

كما استقبل ميناء بورفيق السفينة HELENA KOSAN على متنها 3000 طن مادة البروبلين قادمة من الامارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4475 راكب بموانيها، اليوم الاثنين 1 يوليو 2024.