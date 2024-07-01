مدير مجمع الشفاء الطبي: أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي كارثية

قال مراسل القاهرة الإخبارية يوسف أبو كويك، إنّ مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، كشف عن أنّ عددا من الكوادر الطبية التي اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي، استشهدوا في السجون.

وشدد خلال لقائه المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، على أنّ أوضاع الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي كارثية، مشيرا إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية التي سبق للاحتلال اعتقالهم.

حالة مدير مجمع الشفاء الصحية

وأكد أنّ مدير مجمع الشفاء الطبي تعرض لكسور وجروح أثناء فترة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما ناشد المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال، ويتعرضون للتصفية الجسدية.

وضع معتقلات وسجون الاحتلال

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية، بأنّ معتقلات وسجون الاحتلال المخصصة للأسرى من قطاع غزة، مغلقة أمام المحامين والجهات الدولية والإنسانية.