يسرا في ذكري ميلاد وحيد حامد: «مصر أكبر حب بحياته.. وصعب يتكرر»

تمر اليوم ذكري عيد ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد، صاحب أفضل أعمال فنية، تعبر عن الشعب في كل مكان، واستمر لفترة طويلة يقدم أفلاما تشاهدها تشعر وكأنه يجلس بجانبك كل يوم، ويكتب تفاصيل حياتك ومشوارك اليومي، لذلك أصبح هو الكاتب الأقرب للجمهور على مر العصور.

يسرا تحتفل بعيد ميلاد وحيد حامد

واحتفلت القناة الوثائقية بعيد ميلاد وحيد حامد، من خلال إعداد فيلم تحت عنوان «عن قرب»، وظهرت من خلاله الفنانة يسرا، قائلة: «وحيد حامد لما بيجي يتكلم عن حاجة، أو يمسك موضوع مش بيبقي بشكل سطحي، ممكن يبان عادي، ولكنه غير عادي».

وعبرت يسرا عن حب وحيد حامد لمصر، قائلة: «أكبر حب في حياته مصر، وحيد حامد معتقدش أنه حالة ممكن تتكرر بسهولة».

بداية وحيد حامد في الأعمال الدرامية

بدأ وحيد حامد في كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينات، ولكن بداية تحققه جاءت من خلال مسلسل أحلام الفتى الطائر عام 78 مع النجم عادل إمام ، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا دفع بالزعيم لأن يعتمد عليه سينمائيًا ليكوّنا شراكة سينمائية طويلة الأمد بدأت بفيلم «انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط» و«الإنسان يعيش مرة واحدة» عام 1981، واستمرت في الغول والهلفوت خلال الثمانينيات