منهم وحيد حامد.. فنانون أرادوا تقديم قصة الحشاشين قبل بيتر ميمي

مسلسل الحشاشين من أهم المسلسلات المنتظرة في موسم الدراما الرمضانية الذي يبدأ خلال ساعات، لعدد من الأسباب بداية من القصة التاريخية المهمة التي يتطرق لها العمل، بالإضافة إلى أسماء صناعه التي تضم الكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج بيتر ميمي، بالإضافة إلى النجم كريم عبد العزيز، وذلك إلى جانب الإنتاج الضخم للعمل على مستوى الديكور والأزياء، بالإضافة إلى المؤثرات البصرية وتصميم المعارك وغيرها من التفاصيل الفنية على أعلى مستوى.

والمخرج بيتر ميمي من المحظوظين بسبب قدرته على تقديم عمل فني يتناول جماعة الحشاشين، حيث حاول عدد من المبدعين تقديم هذا المشروع على مدار السنوات الـ14 الأخيرة ولكن لم يخرج للنور في مرة منهم.

البرومو الدعائي لمسلسل الحشاشين

كشف الكاتب الراحل وحيد حامد، سابقا، عن حصول ملخص فيلمه الحشاشين على موافقة الرقابة في عام 2010، بعد عدة جلساته جمعته مع رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في ذلك الوقت سيد خطاب، ولكن العمل لم يخرج للنور، وبعد 4 سنوات من ذلك التاريخ أعلن نجل الكاتب الكبير مروان حامد أنه يجهز لفيلم عن نفس الجماعة ولكن بالتعاون مع الكاتب أحمد مراد، ولكنه أيضا لم يخرج للنور حيث كشف مراد في تصريحات سابقة أن الفيلم صعب ويحتاج إلى مجهود كبير وصعب، خاصة أنه يتناول فترة تاريخية تتجاوز الألف عام.

وفي عام 2018، قال المخرج عادل أديب إنه بصدد العمل على مسلسل عن طائفة الحشاشين، يتولى كتابته الكاتب باهر دويدار، وكان يرغب في تقديمه على 3 أجزاء ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي، ولكن للمرة الثالثة لم يخرج العمل للنور.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

ويعرض مسلسل الحشاشين حصريا على قناة DMC في موسم الدراما الرمضانية 2024، ووتعود أحداث المسلسل إلى القرن الحادي عشر الميلادي في بلاد فارس حول طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح، الذي أسس تلك الجماعة ليستخدمها في زرع الرعب في قلوب الأمراء والحكام في ذلك الوقت لخدمة أغراضه السياسية، وتعتبر تلك الجماعة هى النواة الأولى للجماعات الإرهابية.

يضم المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي بالإضافة إلى سوزان نجم الدين، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.