«القاهرة الإخبارية»: انفجار في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنّ انفجارا وقع في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية، حسب ما أفاد نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي في غربي نابلس في الضفة الغربية، بجانب اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم، وسط احتجاز عدد من الفلسطينيين، وهدم بعض المنازل.

وفي قطاع غزة، ارتقيا شهيدين في قصف على بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع.