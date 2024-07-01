أول رد فعل لكهربا بعد أزمة مباراة فاركو واستبعاده من مواجهة الطلائع

تستمر أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والتي بدأت بعد مباراة فاركو، التي أقيمت أمس الأول الجمعة، في إطار الجولة 28 من دوري NILE، تُلقي بظلالها على أروقة القلعة الحمراء، خاصةً بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، باستبعاده من قائمة مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها اليوم الاثنين.

أول ظهور لكهربا بعد أزمة مباراة فاركو

ومع تزايد الأقاويل حول كهربا، وأزمته الأخيرة بعد رفضه استكمال مران المتسبعدين عقب نهاية مباراة فاركو التي لم يشارك بها، اختفى اللاعب عن المشهد، ليكون أول ظهور له أمس الأحد، فماذا فعل؟

ماذا قال كهربا بعد استبعاده من مواجهة طلائع الجيش

ونشر كهربا صورا له عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وهو يستمع لسورة البقرة، قبل أن يعلق: «ابتسم فرب الخير لا يأتي إلا بالخير».

وكان كولر أعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، والتي خلت من اسم كهربا، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

في خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، مجدي افشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كريم نيدفيد، رضا سليم.

في خط الهجوم: وسام أبو علي.