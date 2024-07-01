«الأطباء» تدعو للانعقاد الثاني للجمعية العمومية للنقابة في 12 يوليو

دعت نقابة أطباء مصر الأعضاء لحضور الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 12 يوليو، الساعة الثانية ظهرا، بمقر النقابة العامة للأطباء، على أن يبدأ التسجيل من العاشرة صباحا.

وقال الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، إنه جرى الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقاً لقانون نقابة الأطباء، والدعوة لانعقاد الجميعة يوم الجمعة 28 يونيو، ولكن لم يكتمل النصاب القانوني لها، وسيكون جدول أعمال الجمعية العمومية كما يلي:

1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى 2023 واعتمادها.

2-كلمة مراقب الحسابات.

3- مناقشة تقريري مجلس النقابة عن عام 2023.

4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.

5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.

6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة.

7- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة.

8-إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية.

9-تعديل لائحة النقابة الداخلية.

10-تعديل لائحة مصر العطاء.

11- ما يستجد من أعمال .