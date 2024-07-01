جانتس: نتنياهو لا يمكنه مواصلة الحرب على غزة.. وحان الوقت لتحديد موعد الانتخابات

أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي المستقيل، بيني جانتس، أنه لا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة إدارة الحرب على هذا النحو، وحان الوقت لتحديد موعد انتخابات، متابعا: «هذه الحكومة لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة ومن اتخذ قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء أبو سلمية صباح اليوم الاثنين يجب أن يقال فورا»، نقلا عن «تايمز أوف إسرائيل».

حرب مستمرة

وتستمر الحرب لأكثر من 267 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.