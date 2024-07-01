ورش وعروض فنية.. «القومي لثقافة الطفل» يحتفي بذكرى «30 يونيو»

احتفى المركز القومى لثقافة الطفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، وتضمنت فعاليات الاحتفال ندوة عن حكايات الانتصار بحضور الباحث حسن الحلوجي والمبدعان الصغيران شكران حسين وأحمد محمد، أدار اللقاء السيناريست وليد كمال، بحضور الباحث أحمد عبد العليم مدير عام بحوث الطفل.

مناقشة كتاب «أحفاد النصر»

وناقش السيناريست وليد كمال قصص المبدعين الصغار والتي صدرت في كتاب «أحفاد النصر» من سلسلة حكايات الانتصار، أحدث إصدارات المركز بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وتبادل الحوار والأسئلة مع الحضور من رواد الحديقة وتوزيع إصدارات المركز هدايا للحضور.

ورش فنية لرسم علم مصر

كما تضمن الاحتفال تقديم ورش فنية منها: رسم علم مصر على الوجه، ورشة علم مصر على شكل قلب، ورشة وردة بورق الكوريشة، ورشة تاج علم مصر.

وعلى المسرح الروماني قدمت العديد من العروض الفنية منها: عروض فريق «بنكمل بعض» من ذوي الهمم على الأغاني الوطنية أغنية الله أكبر وأغنية كل الطيور بتهاجر تدريب وإشراف منال منيب، عرض فريق «بنات وبس» الاستعراضي على أغاني (أم الشهيد، قناة السويس، طوبة فوق طوبة) بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، واختتم الحفل بفقرات غنائية لبعض الأغاني الوطنية لفريق كورال «سلام» منها (ميدلي أغاني وطنية، خمسين سنة، حكايات الانتصار، الجمعة زي الاحد) بقيادة المايسترو وائل عوض.