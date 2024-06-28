كاتب صحفي: الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم ذوي الهمم منذ 2014 حتى الآن

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنَّه بعد ثورة 30 يونيو شهدت مصر طفرة كبيرة واهتمامًا غير مسبوق بذوي الهمم، وذلك على مدار السنوات العشر الماضية.

وتابع «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «كانوا مهمشين لسنوات طويلة ولم يكن هناك أي اهتمام بهم داخل الدولة، بخلاف اليوم الذي يشهد تطوير وتحديث للأدوات ودمجهم داخل المجتمع وسوق العمل، وتوفير الخدمات بقدر الإمكان لهم».

الاهتمام بذوي الهمم

وبيّن الكاتب الصحفي أنَّ هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بذوي الهمم، وذلك منذ اليوم الأول لتولي الرئيس السيسي إدارة البلاد، لإيمانه الشديد بامتلاكهم طاقات كبيرة وقدرات خاصة، قادرة على أن تفيد وتضيف للمجتمع.

وأوضح أنَّ الخدمات المقدمة لذوي الهمم من المجتمع تشمل كافة المجالات، وجرى وضع نقاط في غاية الأهمية في دستور 2014 لذوي الهمم؛ لتمكينهم ودمجهم داخل المجتمع المصري والاهتمام بهم.