محافظ الشرقية: تكثيف الندوات الإرشادية للفلاحين لتحقيق أعلى انتاجية للفدان

قال الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يجري تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية، لتوعية الفلاحين بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى انتاجية للفدان.

وأكد «غراب»، أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية

شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للاتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها، وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

التوعية في مركزي الزقازيق وبلبيس

ومن جانبه أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة ومحافظ الشرقية، تم متابعة الزراعات بمركزي الزقازيق وبلبيس بقري (أنشاص - الزهراء - النوبة - الدهاشنة).

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المرور على الزراعات الشتوية تضمن لقاء عدد من المزارعين، وتم اجراء الحديث معهم لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة مثل إضافة سماد السوبر فوسفات في الوقت الحالي، وكذلك ترك بعض الجور خالية من النباتات مع ضرورة استخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة في حالة اكتشاف الإصابة.