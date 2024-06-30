«مناخ الزراعة» يكشف أسباب انكسار الموجة الحارة: العظمى تصل لـ43 درجة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن طقس اليوم الأحد طبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام، ودرجات الحرارة في معدلاتها المعتادة، حيث تتراوح من 36 إلى 37 درجة مئوية على الوجه البحري والقاهرة.

ارتفاع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وأشار «فهيم» إلى درجات الحرارة المتوقعة على محافظات شمال الصعيد «الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط»، حيث تتراوح من 39 إلى 40 درجة مئوية، وتكون شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد «سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، الوادي الجديد» وتتراوح بين 42 إلى 43 درجة مئوية، لافتا إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 2 إلى 2.5 متر، مع هبوب للرياح في أماكن متفرقة.

أسباب انكسار الموجة شديدة الحرارة

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن انكسار الموجة الحارة خلال أمس واليوم يعود لتدهور المرتفع الجوي نتيجة ضغط من الكتلة الشمالية المندفعة من ناحية أوروبا، حيث بدأ الانكسار بداية من ليل يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي لتعاود درجات الحرارة الارتفاع من جديد.

وأشار «فهيم» إلى أهمية إجراء كل العمليات الزراعية الطبيعية، من زراعة وشتل العروة الصيفية لمحاصيل وخضر ومعالجة التنفيل ومعاملات تحجيم للفاكهة ومكافحة الآفات والأمراض الصيفية.