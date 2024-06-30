وزير الزراعة: شركات القطاع الخاص لديها تجارب تطبيقية ملموسة لإنتاج تقاوي البطاطس

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاء مع إحدى الشركات الاستثمارية في القطاع الزراعي وهي شركة هولندية متخصصة في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس وتزويد الشركاء التجاريين بالتقاوي المطلوبة، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام حاليا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

أكد «القصير»، أن شركات القطاع الخاص المصرية وكذلك المؤسسات البحثية والعلمية لديها بعض التجارب التطبيقية الملموسة لإنتاج تقاوى البطاطس وتطوير معامل زراعة الأنسجة.

وأوضح وزير الزراعة، أهمية أن يكون هناك تعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الشركة في مجال إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفان من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل، وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة إنتاج التقاوي في مصر استهدافاً لتقليل فاتورة الاستيراد.

كما أشار القصير إلى إمكانية التعاون في عدة مجالات من أهمها التعاون مع الشركة على تسجيل الأصناف المتميزة التي تنتجها الشركة سواء الأصناف المتداولة في مصر أو الأصناف الجديدة وخاصة الأصناف التصنيعية لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة فيما يخص توجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتشجيع قطاع التصنيع الزراعي.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الزراعة أن هناك فرصة جيدة إذا ماكانت هناك رغبة في الانضمام إلى التحالف الذي تم تكوينه لإنتاج تقاوى البطاطس في الدولة المصرية بمشاركة القطاع الخاص وكل الجهات ذات الصلة، وقد حضر اللقاء بعض من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.