«بيت الزكاة» يعلن صرف إعانة يوليو للمستحقين على مستوى المحافظات غدا

وجَّه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يوليو، بداية من غد الثلاثاء 2 يوليو.

أماكن صرف الإعانات

وأوضح بيت الزكاة والصدقات في بيان صحفي أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر يوليو 2024، سيكون من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

صرف الإعانات الشهرية للمستحقين

أكد أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.