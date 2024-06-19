«بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من ذبح الأضاحي مع استمرار توصيل اللحوم للمستحقين

انتهى «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، من ذبح الأضاحي من العجول والخراف في رابع أيام عيد الأضحى، في إطار حملة «صك الأضحية» لعام 2024، التي أطلقها البيت تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقا»، بمشاركة من وفود شعبية من دول عربية وأجنبية.

توزيع لحوم الأضاحي

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء، أن الحملة تستهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، عن طريق توكيل «بيت الزكاة والصدقات» في أداء شعيرة الأضحية، وتوصيل لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأشد احتياجا في جميع المحافظات، فضلا عن تقديم لحوم الأضاحي لأشقائنا الفلسطينيين المصابين وذويهم، الذين جاءوا إلى مصر بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

خطة توزيع لحوم الأضاحي

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن فريق العمل مستمر في تنفيذ خطة توزيع لحوم الأضاحي، والصدقات المجهزة والمعبأة، لتوصيلها إلى آلاف المستحقين من الأسر الأشد فقرا في جميع المحافظات، بالإضافة إلى استمرار تسليم كل مُضحٍ نصيبه من صك الأضحية.