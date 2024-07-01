رفع الرايات الصفراء والحمراء على شواطئ الإسكندرية.. احذر النزول للبحر

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استمرار حالة ارتفاع الأمواج لليوم الثاني على التوالي، ورفع الرايات الصفراء والحمراء على الشاطئ الشرقي، والحمراء على كامل شواطئ القطاع الغربى والعجمي.

وبحسب مصايف الإسكندرية فإن الراية الصفراء تعني إن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول، ولكن مع أخذ الحيطة الحذر، فيما تعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

معدل ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

جاء ذلك بعدما شهد طقس الإسكندرية اليوم استمرار ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.5 متر، وهو أمر مضطرب بحسب وصف هيئة الأرصاد الجوية.

تعليمات مع رفع الرايات الصفراء والحمراء

وطالبت مصايف الإسكندرية الجميع الالتزام بالتعليمات ومتابعة ألوان الرايات المرفوعة واتباع تعليمات رجال الإنقاذ بالتزامن مع ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية والتي جاءت كالتالي:

- توخى الحيطة و الحذر وعدم التوغل في مياه البحر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب.

- تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

- خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمى واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.