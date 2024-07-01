ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر خلال يونيو 2024؟

سجلت أسعار الذهب في مصر مطلع تداولات اليوم تذبذبات بشكل محدود، في ظل الأداء الضعيف عالميا، إلى جانب تحركات معتدلة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات أمريكية مهمة قد تؤثر على السعر العالمي.

افتتح الذهب محليا عند 3160 جنيها لعيار 21

وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3160 جنيهًا للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3165 دولار للأونصة، بينما استقرت تداولات الذهب أمس دون تغيير عند المستوى 3155 جنيهًا للجرام.

وأضح تقرير جولد بيليون أن الذهب المحلي اختتم تداولات شهر يونيو، مسجلًا خلاله 3155 جنيهًا للجرام عيار 21، فيما وصل أدنى مستوى عند 3090 جنيهًا، بينما سيطر التذبذب على أداء الذهب خلال شهر يونيو ليستمر في التحرك العرضي بسبب عدم وضوح اتجاه سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية إلى جانب ضعف الطلب المحلي على الذهب الذي يستمر منذ عدة أشهر.

نجاح صناديق الاستثمار

وخلال شهر يونيو أظهر تقرير للرقابة المالية عُرض على رئيس الوزراء أن عدد العملاء في صناديق الاستثمار في الذهب وصل إلى 108.8 ألف مستثمر بنهاية شهر أبريل الماضي، الأمر الذي يدل على نجاح هذه التجربة في مصر، وجذبها عدد مناسب وسط رغبة من نشر التجربة والترويج لها بما يوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تمكنهم من الحفاظ على مدخراتهم.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق نهاية شهر مايو الماضي، مسجلاً 46.1 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 41 مليار دولار نهاية أبريل الماضي.

وأشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي النقدي لديه إلى 456 مليار جنيه نهاية شهر مايو الماضي، وذلك مقارنة مع 448 مليار جنيه نهاية أبريل بزيادة قيمتها 8 مليارات جنيه.

تباطؤ التضخم

بيانات التضخم عن شهر مايو أظهرت تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 28.1% وهو أقل مستوى منذ يناير 2023 عند كان التضخم عند 25.8%، وذلك وفقاً للبيانات التي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان قراءة التضخم في شهر أبريل الماضي عند 32.5%.