سعر الذھب الیوم في مصر وعالمیا 28-6-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية، انخفاضات طفيفة مع تداولات اليوم الجمعة، ووصلت نسبة الانخفاض فيها إلى 0.03% أي ما يقارب 0.55 دولار لسعر الأونصة، خاصة بعدما تأثر المعدن النفيس بحركة البيع، ضمن بيانات مؤشر مديري المشتريات، بعد أسبوع من الهدوء النسبي الذي شهده القطاع.

سعر الذھب في مصر

عن سعر الذهب محليا، فقد سجل سعر الذهب في مصر، عيار 21 الأكثر رواجا بين المواطنين اليوم نحو 3140 جنيهًا للبيع، و3155 جنيهًا للشراء، في محلات الصاغة.

ونرصد سعر الذهب بالأعيرة المختلفة اليوم الأحد، وأسعار الذهب في الأسواق العالمية، بحسب الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3588 جنيها للبيع، 3606 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 داخل محلات الصاغة قيمة 3140 جنيهًا للبيع، و3155 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وجاء سعر الذهب عيار 18 في الأسواق المصرية نحو 2692 جنيها للبيع، و2704 جنيهات للشراء.

أسعار الذھب عالمیا

وافتتحت أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي عن مستوى 2322 دولارا، حيث تراجع لأقل مستوى أسبوعي له عند 2307 دولارات بنهايات الأسبوع الماضي، حيث لامست أعلى مستوى أسبوعي لها عند 2368 دولارًا الخميس الماضي، واختتم الأسبوع تعاملاته عند 2321 دولارا.

أسعار الذھب عالمیا بالدولار

سجل سعر الذهب عالميا بالدولار 2329 دولارا للشراء، فيما سجل سعر البيع لها 2328.5 دولار.