أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم 1-7-2024.. «عيار 21 بكام؟»

سجلت أسعار الذهب والمجوهرات استقرارا في مصر اليوم الاثنين 1-7-2024 بالتزامن مع هدوء سعر الدولار أمام الجنيه والطلب على المعدن الأصفر، وسط ترقب من المتعاملين لحركة العرض والطلب.

وأظهرت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية، وجود استقرار بسعر الجرام ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 3155 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وكشفت شعبة الذهب، عن أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 3606 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى ويستخدم في السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل في التعاملات الصباحية مبلغ 3155 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 وهو الأكثر انتشارا في المدن مبلغ 2704 جنيهات في التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بلغ حوالي 2103 جنيهات بيعا للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 25 ألفا و240 جنيها في الأسواق الآن.