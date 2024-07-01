أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-7-2024.. كم سجل عيار 21 في محلات الصاغة؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-7-2024، حالة من الاستقرار في محلات الصاغة المصرية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3155 جنيهًا للبيع، و3145 جنيهًا للشراء، وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-7-2024 في محلات الصاغة، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3601 جنيه للبيع، 3590 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم 3150 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2704 جنيهات للبيع، و2695 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلية 25 ألفا و240 جنيهًا للبيع، و25 ألفا و160 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

ووصل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2327 دولارًا للبيع، و2326 دولارًا للشراء.